اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على شاب في المعادي

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بالتعدي على شاب وإصابته بعاهة مستديمة بالجسد في المعادي.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار مجدي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين محمد محمد محيي الدين ونبيه عبدالسلام بدر، سامح على طعيمة وأمانة سر معتز مدحت ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 19568 لسنة 2023 جنايات المعادي والمقيدة برقم 1915 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن قيام المتهم «محمد .ع» بالتعدي بالضرب على شاب ليصيبه بعاهة مستديمة بالجسد، وعلى الفور وتم القبض عليه و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.