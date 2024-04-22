إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

أصيب وكيل وزارة الزراعة بالمنيا واثنين آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة المنيا الجديدة تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة 42 سنه محمد توني 54 سنه ومحمود سيد 34 سنه تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

