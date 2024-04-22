تحرير سيناء| أحمد موسى للمصريين: انتظروا أخبارا سعيدة يوم الأربعاء

استعرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع فيه الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروع قطاع النقل.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الاجتماع وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، معلقا: “انتظروا أخبارا سعيدة يوم الأربعاء، خلال احتفال عيد تحرير سيناء”.

وفي سياق متصل، تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا، بمناسبة عيد تحرير سيناء، على خشبة مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، الأربعاء 24 أبريل، ينطلق في تمام الساعة 7 مساءً، ويحييه أطفال مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية تحت إشراف هدى حسني.