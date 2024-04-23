زى الفنادق.. طريقة عمل بيوريه البنجر

يعد بيوريه البنجر من الأصناف الجانبية التي تقدم في أفخم الفنادق والمطاعم لذا ترغب السيدات في تعلم طريقة عملها لتقديم سفرة مميزة.

نعرض طريقة عمل بيوريه البنجر بالزبادي من خلال خطوات الشيف اماني رفعت



مقادير بيوريه البنجر بالزبادي

كيلو بنجر مشوي

2 ثوم

فلفل احمر حار

250 جرام زبادي

1 و نصف ملعقة كبيرة دبس رمان

زيت زيتون

عصير ليمون

زعتر

سماق

سمسم

ملح

طريقة عمل بيوريه البنجر بالزبادي



* ضعي البنجر في الكبة الكهربائية وافرميه جيدا ثم ضعي الثوم والزبادي والملح والفلفل والفلفل الحار حسب الرغبة واخفقي مرة أخرى

* ضيفي على البنجر دبس الرمان وعصير الليمون ثم الزعتر والسماق والسمسم مع قليل من زيت الطهى وتقدم