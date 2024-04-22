منع توصيل المرافق للعقار المخالف.. عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يمكن للمواطن بعد تقديم طلب التصالح والحصول على نموذج 10، إدخال المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، مع تعليق الدعاوى وتوقف تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفة.

وأوضح "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية "الحياة" أنه لا يسمح بإدخال المرافق قبل التصالح، وفقًا لنص قانون التصالح الجديد ولوائحه التنفيذية.

وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على استمرار العمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتسهيل التصالح على المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدا وجود إجراءات لحوكمة منظومة التصالح الجديدة في مخالفات البناء، منعًا لأي تلاعب أو مخالفات، وضمان تنفيذ القانون بكفاءة.

أما عن عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء فهي منع توصيل المرافق للعقار المخالف ويتم فرض رسوم على صاحب العقار منذ تاريخ المخالفة على خدمات المرافق بسعر التكلفة دون دعم من الدولة، وأيضا عدم التصالح يعطل أي إجراء لشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.