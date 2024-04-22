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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلة إيمانية عميقة.. الأنبا باسيليوس وباخوم يكشفان السر الثاني للألم في ثاني أيام الصوم

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أقيمت مساء اليوم، فعاليات اليوم الثاني من رياضة الصوم الأربعيني المقدس، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، المقامة في الفترة من الحادي والعشرين، وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

شارك في اليوم نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدارئية.

بدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة، ثم ألقى الأنبا باخوم، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين حول "السر الثاني من أسرار الألم: جلدات الرب يسوع".

وفي الختام، قدم راعي الإيبارشية الشكر والتقدير إلى النائب البطريركي، لمشاركته في فعاليات الرياضة الفصحية بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

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