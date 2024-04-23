24 ساعة صعبة.. طقس شديد الحرارة على محافظات مصر

تشهد محافظات مصر طقسا غير مستقر، حيث ترتفع درجات الحرارة في منتصف النهار، وتميل أحيانا إلى الانخفاض مع ساعات الليل المتأخرة، وفي ظل دخول فصل الصيف وتذبذب الأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة؛ تشهد مصر اليوم الثلاثاء، طقس شديدة الحرارة.

حالة الطقس الثلاثاء 23 أبريل 2024

للتنويه عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة التي تعتبر طقسا صعبا، خاصة لمن يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة في الصباح ومنتصف النهار؛ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، إضافة لدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة على المحافظات اليوم الثلاثاء

- درجات الحرارة في القاهرة 38 26.

- درجات الحرارة في وادي النطرون 39 23.

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 33 23.

- درجات الحرارة في المنصورة 38 25.

- درجات الحرارة في الزقازيق 39 26.

- درجات الحرارة في شبين الكوم 38 25.

- درجات الحرارة في طنطا 38 24.

- درجات الحرارة في دمياط 32 22.

- درجات الحرارة في بورسعيد 27 22.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 38 23.

- درجات الحرارة في السويس 38 24.

- درجات الحرارة في العريش 30 18.

- درجات الحرارة في رفح 29 17.

- درجات الحرارة في رأس سدر 39 24.

- درجات الحرارة في نخل 36 21.

- درجات الحرارة في كاترين 29 18.

- درجات الحرارة في الطور 34 23.

- درجات الحرارة في طابا 34 25.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 37 25.

- درجات الحرارة في الإسكندرية 37 25.

- درجات الحرارة في العلمين 38 24.

- درجات الحرارة في مطروح 38 24.

- درجات الحرارة في السلوم 39 21.

- درجات الحرارة في سيوة 40 25.

- درجات الحرارة في رأس غارب 35 25.

- درجات الحرارة في الغردقة 36 26.

- درجات الحرارة في سفاجا 36 25.

- درجات الحرارة في مرسى علم 35 25.

- درجات الحرارة في شلاتين 34 24.

- درجات الحرارة في حلايب 32 25.

- درجات الحرارة في أبو رماد 35 23.

- درجات الحرارة في رأس حدربة 31 25.

- درجات الحرارة في الفيوم 39 24.

- درجات الحرارة في بني سويف 39 24.

- درجات الحرارة في المنيا 40 23.

- درجات الحرارة في أسيوط 40 24.

- درجات الحرارة في سوهاج 39 25.

- درجات الحرارة في قنا 40 25.

- درجات الحرارة في الأقصر 41 26.

- درجات الحرارة في أسوان 42 26.

- درجات الحرارة في الوادى الجديد 40 25.

- درجات الحرارة في أبوسمبل 40 25.