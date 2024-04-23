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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعيدا عن أضرار الغازية.. مشروبات طبيعية تساعد على الهضم

مشروبات
مشروبات

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المشروبات الغازية وخاصة مع تناول الطعام أو بعد تناول وجبات دسمة وبالرغم من تحذير الأطباء منها ومع إنتشار الأضرار إلا أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون الهضم بدونها.

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مشروبات طبيعية تساعد على الهضم

فى أطار هذا كشف موقع هيلثي عن بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية الهضم:

الماء الدافئ مع عصير الليمون: تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يحفز عملية الهضم ويعزز إفراز الأحماض المعوية.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مفيدة مثل الكاتيكينات التي تعزز عملية الهضم وتحفز إفراز الأنزيمات الهاضمة.

الشاي الأعشاب: بعض الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل والشمر والكمون لها خصائص هضمية. يمكن تحضير شاي من هذه الأعشاب وتناوله بعد الوجبات لتعزيز عملية الهضم.

عصير الألوفيرا: يعتبر عصير الألوفيرا من المشروبات المنشطة للهضم، حيث يحتوي على مواد مهدئة للجهاز الهضمي ومليئة بالألياف التي تعزز حركة الأمعاء.

الزبادي الطبيعي: يحتوي الزبادي الطبيعي على البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) التي تساعد على تعزيز التوازن الصحي في الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

عصير الأناناس: يحتوي عصير الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين، وهو يساعد على هضم البروتينات وتحسين عملية الهضم.

الشاي الأعشاب الهضمية: يتوفر في الأسواق مجموعة متنوعة من أنواع الشاي الأعشاب الهضمية المصممة خصيصًا لتعزيز الهضم وتخفيف الاضطرابات الهضمية.

يجب أن تؤخذ هذه المشروبات كجزء من نمط حياة صحي ومتوازن، ويجب مراعاة الحساسية الشخصية للمكونات. إذا كان لديك أي مشاكل صحية أو قلق بشأن عملية الهضم، فمن المستحسن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على المشورة المناسبة.

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