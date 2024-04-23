عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد أشرف مصيلحي.. تزوج مخرجة شهيرة وهذه أهم أعماله

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل ، ذكرى ميلاد الفنان الراحل  أشرف مصيلحي ، فقد تألق في أعمال درامية مختلفة عما قدمه خلال السنوات الماضية، بعدما قضى فترة طويلة في تقديم دور الضابط.
 

بدايته الفنية


تخرج من معهد السينما قسم إخراج، لم يوافق المخرج يوسف شاهين على أشرف مصيلحي، في أول مره ذهب إليه ليعرض عليه موهبته التمثيلية، لم يكن لديه خيارًا سوى العمل فنيًا فهو يشغل حالياً منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاتة عام 2001، ثم كان فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، أول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلم «رانديفو» عام 2001 و«سحر العيون» عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي «تيتو» و«خالتي فرنسا»، فيديو كليب (لو) للفنان محمد فؤاد.


أعماله السينمائية


ومن أبرز أعماله السينمائية، فيلم “خانة إليك”، فيلم ” 31/12″، فيلم”هو فيه كده”، فيلم ” جوه اللعبة”، فيلم ” متعب وشادية”، فيلم ” السفاح”، فيلم ” أزمة شرف”، فيلم ” شارع 18″، فيلم ” الجزيرة”، فيلم ” العيال هربت”، فيلم ” الرهينة”، فيلم ” وش إجرام”، فيلم ” الحياة منتهى اللذة”، فيلم” سيد العاطفي”، فيلم ” تيتو”، فيلم ” خالتي فرنسا”، فيلم” أول مرة تحب يا قلبي”، فيلم ” سحر العيون”، فيلم ” رانديفو”، فيلم ” جواز بقرار جمهوري”، فيلم” أسرار البنات “، فيلم ” بونو بونو”، فيلم ” الأبواب المغلقة”.
أدواره التلفزيونية


مسلسل” عيون القلب”، مسلسل” قشطة وعسل”، مسلسل” نقطة ضعف”، مسلسل” بفعل فاعل”، مسلسل” نابليون والمحروسة”، مسلسل” أخت تريز”، مسلسل” ابن موت”، مسلسل” نونة المأذونة “، مسلسل ” الهاربة 2″، مسلسل ” سمارة”
مسلسل “وادي الملوك”، مسلسل ” بالشمع الأحمر”، مسلسل “بيت العيلة 2″، مسلسل ” الرحايا حجر القلوب”، مسلسل “الباطنية”، مسلسل ” تاجر السعادة”، مسلسل ” في إيد أمينة”، مسلسل ” قضية رأي عام”، مسلسل ” عشتار”، مسلسل “التغريبة الفلسطينية”، مسلسل “فريسكا”، مسلسل ” الصياد”، مسلسل “كلبش 3”.
حياته الشخصية
أشرف مصيلحي كان متزوجا من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج المصري الراحل حسن الصيفي والممثلة المصرية المُعتزلة زهرة العلا.

أشرف مصيلحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

موضوعات متعلقة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

أخبار الفن| هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي .. وفاء عامر تكشف كواليس حق عرب

إليسا تتبرع بفستانين لها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

الخميس .. طرح فيلم شقو في السينمات بالسعودية

نقل تامر ضيائي للمستشفى بعد إصابته بجلطة مفاجئة

إصابة نجم ذا فويس الفرنسي بطلق نارى في الصدر ونقله إلى المستشفى

الخميس.. عرض فيلم "وش فى وش" على منصة نتفليكس

ترشيحاتنا

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. ومحلل فلسطيني: تؤكد فشل الحرب على غزة

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الفيضانات العارمة تهدد عشرات الملايين بسبب هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين

الشناوي يحرس مرمى الأهلي في حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء الزنفلي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

فستان مكشوف .. منال سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ