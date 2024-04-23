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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك

صدى البلد

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مشيرا إلى أن التوحد في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات.


جاء ذلك على هامش توقيع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران لاتفاقية تعاون ودية ثنائية مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي؛ لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.


من جانبه، أوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن هذه الاتفاقية تنص على 7 بنود هي، تبادل الوفود للتعرف على خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين على بناء علاقات متبادلة، وتبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض.


وتابع أن بنود الاتفاقية تنص أيضا على تنظيم ورش العمل وإبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصله في بلدانهم، فضلا عن تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.


من ناحيته.. أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا مأمور سان، أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء على مستوى إنشاء الحركة العمالية أو ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات، مشيرا إلى أن هذا التشابه يجعل الرؤى متقاربة للاستفادة من التجارب المشتركة.


وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.

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