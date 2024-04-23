مقـ.تل 10 أشخاص في اصطدام مروحيتين عسكريتين خلال تدريب بماليزيا

قالت البحرية الماليزية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية في ماليزيا.

وأكدت البحرية الماليزية في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن "جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرة المشاركة في الحادث الذي وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية صباح اليوم .

من جهته، قال قائد العمليات في دائرة الاطفاء والإنقاذ، سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي، فيما أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

وأضاف أنه تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث وتم إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم.