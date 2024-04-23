بإطلالة مثيرة.. أسماء جلال تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة جريئة متميزة، مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر معتمدة فيها على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.





مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.

مسلسل أشغال شقة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوىمحمد علي، شيرين، و عادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد، والمقرر عرضه فى موسم رمضان2024.