طرح إقامة وتدشين شركات محطات التحلية مقابل حق انتفاع 25 عاما| تفاصيل

تتجه مصر لطرح إنشاء أول شركات لمحطات تحلية المياه مقابل حق انتفاع 25 عاما خلال الفترة المقبلة لمواجهة العجز المائي .



وقال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي في تصريحات صحفية إن مصر تخطط لطرح إقامة وتدشين شركات لمحطات تحلية مياه مقابل حق انتفاع 25 عاما.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء في إقامة هذه المحطات بالمدن الساحلية في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح.



وأشار سليمان إلى وجود 17 تحالفا لإنشاء محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على أن يتم منحه حق الانتفاع، موضحا أن الدولة ترغب في التوسع في إقامة مثل هذا النوع من المشروعات.