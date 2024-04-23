وول ستريت جورنال: الاحتلال يبدأ في حشد قواته قرب رفح تمهيدا لغزوها

يعد كيان الاحتلال لنقل قواته الى قرب مدينة رفح بغزة حيث يريد اجتياح رفح بحثا عن قادة حماس وتدميرهم وهو الامر الذي فشل فيه على مدار أشهر.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل تخطط لنقل قواتها إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استعدادا للهجوم الذي من المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تعد العُدة لنقل النازحين الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس ومناطق أخرى.

كما نقلت عن مسؤولين، قولهم، إن إسرائيل تخطط لإقامة خيام ومراكز توزيع للغذاء ومرافق طبية ميدانية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الإخلاء ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.