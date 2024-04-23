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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع اتفاقيات هامة بين دولتي قطر وبنجلاديش

أمير قطر
أمير قطر

شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، و شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، اليوم، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين.

 ووقع الجانبان على اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وأكاديمية الخدمة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومذكرة تفاهم للتعاون في التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الرياضة والشباب، واتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية في المجال القانوني.

كما وقعت الدولتين على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل، واتفاقية النقل البحري، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ في دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، واتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك قطري بنغلاديشي.

حضر مراسم التوقيع في مكتب رئيسة الوزراء في العاصمة دكا أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب بنجلاديش عدد من  الوزراء وكبار المسؤولين.

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