ترامب يثير الجدل في كأس العالم: لماذا لا تتحد منتخبات شمال إفريقيا في فريق واحد؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل خلال متابعته لمنافسات كأس العالم 2026، بعدما طرح فكرة غير معتادة تتعلق بمنتخبات شمال إفريقيا، معتبرًا أن اتحادها في منتخب واحد قد يجعله منافسًا قويًا على لقب البطولة.

وخلال حديثه عن المنتخبات المشاركة في المونديال، أشار ترامب إلى الحضور اللافت لمنتخبات شمال إفريقيا، قائلًا إنه يشاهد المغرب والجزائر وتونس ومصر في البطولة، مضيفًا أن هذه الدول تمتلك مواهب كروية كبيرة وإمكانات مميزة على مستوى اللاعبين.

وأوضح ترامب أنه يسمع دائمًا عن المهارات والسرعة التي يتمتع بها لاعبو هذه المنتخبات، لكنه تساءل عن سبب عدم توحدها في كيان كروي واحد، معتبرًا أن جمع أفضل العناصر من تلك الدول قد ينتج منتخبًا قادرًا على مقارعة كبار العالم.

وأضاف: "أشاهد كأس العالم فأرى المغرب والجزائر وتونس ومصر، وكلها دول من شمال إفريقيا. أسمع دائمًا أن شعوبها موهوبة وسريعة جدًا، لكنهم غير متحدين. تساءلت: لماذا لا تتحد دول شمال إفريقيا لتشكيل فريق واحد كبير؟ إذا حدث ذلك، أعتقد أنهم قد ينافسون بقوة على كأس العالم".

وأثارت تصريحات ترامب تفاعلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها إشادة واضحة بقوة الكرة في شمال إفريقيا، ومن رأى أن الفكرة تبقى بعيدة عن الواقع في ظل القوانين الرياضية التي تنظم مشاركة المنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه منتخبات شمال إفريقيا حضورها القوي على الساحة الدولية، بعدما حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات القارية والعالمية، وأسهمت في تعزيز مكانة الكرة العربية والإفريقية في المحافل الكبرى.