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5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو

السجل التجاري
السجل التجاري
محمد الشعراوي

نظم قانون السجل التجاري آليات استمرار القيد للتجار، حيث ألزم بتجديد التسجيل بشكل دوري كل خمس سنوات، مع وضع إجراءات محددة حال التأخر عن تقديم طلب التجديد أو الرغبة في محو القيد.

 مواعيد التجديد 

وحسب القانون، يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.

إجراءات المحو

ويمحى القيد؛ في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وعلى التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:

- اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.

- انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.

ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

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