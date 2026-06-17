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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القمة المصرية الأمريكية بفرنسا تعكس ثقل القاهرة الإستراتيجي وتؤكد فرص مصر الواعدة اقتصاديا

النائب محمد سمير مكي
النائب محمد سمير مكي
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، بالقمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، مؤكداً أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، ويعكس التقدير الدولي للمكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف النائب محمد سمير مكي أن توقيت ومضمون المباحثات الثنائية يحملان دلالات سياسية فائقة الأهمية؛ حيث جاءت تأكيدات الرئيس الأمريكي بشأن إعادة التزام بلاده بحل ملف سد النهضة الإثيوبي وإدراكه الكامل للتحديات والمشاكل التي يسببها المشروع للأمن المائي المصري، يمثل انتصاراً للدبلوماسية المصرية الواعية التي يقودها الرئيس السيسي لحماية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

 الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية 

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس السيسي و ما تم من تطوير في البنية التحتية فتح الباب أمام فرص أكبر لضخ استثمارات اجنبية في مصر مما جعل الرئيس ترامب يدعو العالم للاستثمار في مصر و الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة .

 التنسيق المصري الأمريكي

وأشار  إلى أن التنسيق المصري الأمريكي رفيع المستوى خلال القمة تناول بشكل معمق ملفات الأمن الإقليمي، وفي مقدمتها جهود التهدئة في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى ملف أمن الملاحة الدولية في ضوء التوترات الإقليمية.

واختتم النائب محمد سمير مكي بيانه مؤكداً إن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبار  للمرة الثانية يعكس بوضوح نجاح الرؤية المصرية في صياغة شراكات دولية متوازنة، وتثبت أن صوت القاهرة يظل الرقم الأهم في معادلة صياغة أي سلام عادل وشامل في المنطقة."

النائب محمد سمير مكي محمد سمير مكي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

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