أنور الكموني نجم التنس الدولي وآنا شتوكرت يقودان حدثًا عالميًا في قصر عابدين

اختتمت الإعلامية الألمانية المعروفة وسيدة الأعمال آنا شتوكرت، رئيسة المؤتمر الدولي للاستثمار، زيارة رفيعة المستوى إلى مصر في إطار التحضيرات للمشاركة في أسبوع مانحي الأمل العالمي، الحدث الدولي الذي يجمع قادة ورجال أعمال وفنانين وخبراء العمل الإنساني والدبلوماسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الزيارة بدعوة من أنور الكموني نجم التنس المصري المصنف عالميا ومؤسس حملة مانحي الأمل العالمية، وهي مبادرة إنسانية دولية تنشط في أكثر من 23 دولة، وتهدف إلى تعزيز الأمل والمسؤولية المجتمعية والتعاون الدولي من خلال مشاريع ومبادرات ذات أثر إنساني مستدام.

وشهدت الزيارة حضور السيدة علياء الصيرفي، زوجة الدكتور طارق دحروج سفير مصر لدى فرنسا، إلى جانب رُباب عبدالعاطي، سيدة الأعمال المصرية البارزة ومنظمة الفعاليات المعروفة، ونورا فاي، سيدة الأعمال والداعمة الرئيسية لحملة مانحي الأمل العالمية في أوروبا. وقد لعبت كل من رُباب عبدالعاطي ونورا فاي دورًا مهمًا في دعم الزيارة وتعزيز شبكة العلاقات الدولية للحملة، حيث ساهمت رُباب عبدالعاطي بخبرتها الواسعة في تنظيم الفعاليات وبناء الشراكات الاستراتيجية داخل مصر، فيما واصلت نورا فاي جهودها في توسيع حضور الحملة على الساحة الأوروبية وتعزيز العلاقات الخارجية والتعاون مع شخصيات ومؤسسات دولية تدعم رسالة الحملة الإنسانية.

وقد حظي أنور الكموني باهتمام دولي واسع بعد عودته إلى الملاعب الاحترافية عقب خضوعه لعملية زراعة نخاع عظمي، ليصبح الرياضي الوحيد في العالم الذي عاد إلى التصنيف الدولي بعد هذه التجربة الطبية الصعبة، محولًا رحلته الشخصية إلى رسالة عالمية للأمل والإصرار والتأثير المجتمعي الإيجابي.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، نجحت حملة مانحي الأمل العالمية في بناء منصة دولية تجمع المؤسسات الإنسانية والطبية والثقافية والرياضية، إلى جانب رجال الأعمال وصناع القرار والشخصيات المؤثرة، بهدف تعزيز التعاون الدولي ونشر ثقافة الأمل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا حول العالم.

ومن المتوقع أن تشارك آنا شتوكرت خلال أسبوع مانحي الأمل العالمي في عدد من الفعاليات الرئيسية، من بينها حفل العشاء الملكي للرجال (Royal Gentlemen Gala Dinner) وحفل الجوائز الدولية، اللذان سيستضيفان شخصيات مرموقة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومختلف دول العالم.

وتضمنت الزيارة جولات رسمية إلى عدد من أبرز المعالم التاريخية والثقافية المصرية، من بينها قصر عابدين وقصر القبة، حيث جرت مناقشات حول تنظيم فعاليات ثقافية وإنسانية دولية مستقبلية تعكس مكانة مصر التاريخية وقدرتها على استضافة أحداث عالمية رفيعة المستوى.

كما زارت آنا شتوكرت المتحف المصري الكبير، وأعربت عن إعجابها بأحد أهم وأضخم المشاريع الثقافية في العالم، موجهة الشكر للدكتور أحمد غنيم على حفاوة الاستقبال والدعم الذي قُدم خلال الزيارة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث التقت بالدكتور الطيب عباس، وناقش الجانبان الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والمتاحف في الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والحضارات.

كما تضمنت الزيارة عددًا من اللقاءات والأنشطة التي استضافها فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، الذي استقبل آنا شتوكرت والوفد الدولي المرافق لها خلال فترة إقامتهم في مصر. ويُعد الفندق أحد المواقع الرئيسية المستضيفة لعدد من فعاليات أسبوع مانحي الأمل العالمي، حيث سيستقبل شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والثقافة والإعلام والدبلوماسية والعمل الإنساني.

ومن بين الشخصيات التي شاركت في الأنشطة المصاحبة للزيارة الفنانة المصرية يارا السكري، في دلالة على الاهتمام المتزايد من قبل الفنانين والشخصيات العامة بالمبادرات التي تسعى إلى إحداث أثر إيجابي وإلهام المجتمعات.

وخلال الزيارة، التقت آنا شتوكرت أيضًا بالدكتورة غادة منيب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة فرصة حياة، إحدى المؤسسات الشريكة في حملة مانحي الأمل العالمية، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتواصل حملة مانحي الأمل العالمية تعاونها مع عدد من المؤسسات الإنسانية والطبية الرائدة، من بينها مؤسسة بهية، ومستشفى الناس، ومؤسسة فرصة حياة، ومؤسسة جنات الخلود، في إطار رسالتها الهادفة إلى دعم الرعاية الصحية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق أثر إنساني مستدام.

وسلطت الزيارة الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بمصر باعتبارها منصة عالمية للمبادرات الإنسانية والثقافية والاستثمارية. ومن خلال حملة مانحي الأمل العالمية، تواصل مصر استقطاب القادة ورواد الأعمال والفنانين والخبراء الإنسانيين للمشاركة في بناء شراكات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر اجتماعي وتنموي طويل الأمد.

ومن المقرر أن يشهد أسبوع مانحي الأمل العالمي، خلال الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر، سلسلة من الفعاليات الدولية التي ستقام في عدد من أرقى المواقع والمعالم التاريخية المصرية، بمشاركة شخصيات بارزة من مجالات الدبلوماسية والأعمال والثقافة والإعلام والعمل الخيري والفنون، ليشكل منصة فريدة للحوار الدولي والتعاون الإنساني والتبادل الثقافي.

وقالت آنا شتوكرت:

"تمتلك مصر قدرة فريدة على الجمع بين التاريخ والثقافة والإنسانية والحوار الدولي. ومن خلال مبادرات مثل حملة مانحي الأمل العالمية، نستطيع بناء جسور حقيقية بين الأفراد والمؤسسات والدول، وخلق فرص جديدة للتأثير الإيجابي والتعاون الدولي الهادف."

وسيُختتم الأسبوع بمجموعة من الفعاليات الكبرى، تشمل حفل العشاء الملكي للرجال، وحفل الجوائز الدولية، والمبادرات الإنسانية، والبرامج الثقافية، ومنتديات التواصل الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمنصة عالمية للحوار والشراكة والابتكار والأمل.