أجواء ساخنة قبل لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن حدوث أجواء ساخنة قبل أيام من مواجهة كوريا الجنوبية والمكسيك، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ووفقا التقارير فإنه قبل يومين فقط من المواجهة بين المنتخبين، كوريا الجنوبية تعرضت لمحاولة تجسس غريبة أثناء مران مغلق في معسكرها بمدينة جوادالاخارا المكسيكية.

وأوضحت أن هناك درون ظهرت فوق الملعب أثناء التدريب واتضح إن فيه شخصين أطلقوا الدرون من منطقة سكنية قريبة بهدف تصوير المران ومتابعة تحضيرات المنتخب الكوري.

أجواء ساخنة

وأشارت إلى أن الجيش المكسيكي المسؤول عن تأمين المعسكر تدخل فورا واستخدم أجهزة تشويش لإسقاط الطائرة وإجبارها على السقوط وبالفعل الدرون فقدت الإشارة وسقطت.

واختتمت أن أصحابها كانوا أسرع وراحوا لمكان السقوط واستعادوا الطائرة وهربوا قبل وصول القوات الأمنية.