مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: محافظات الصعيد الأعلى في معدلات الإنجاب

قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مستوى الانجاب انخفض خلال عام 2021 إلى 2.8% ومن ثم انخفض إلى 2.76% في 2022.

وأضاف عبدالعزيز خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: انخفاض الإنجاب مستمر ونأمل في استمراره، مشددا على أن محافظة بورسعيد تعد أفضل محافظة من حيث انخفاض معدل الإنجاب.

وأوضح أن محافظات وجه قبلي مازالت نسبة الإنجاب فيها مرتفعة، متابعا: محافظات الصعيد الأعلى من حيث نسبة الإنجاب مقارنة بباقي الجمهورية.

وأكمل: لدينا تباين كبير في مستوى الانجاب في المحافظات وعلى ذلك يتم تحديد استراتيجيات التعامل.

