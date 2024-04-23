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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سويسرا تفرج عن أصول روسية بمبلغ 318 مليون دولار

سويسرا
سويسرا

ذكرت وسائل إعلام روسية ودولية قيام سويسرا بالإفراج عن دفعة من الأموال الخاصة بروسيا، بينما ابقت أموالًا أخرى أكبر محتجزة لديها.

وأفرجت سويسرا عن أصول مرتبطة بروسيا تعادل قيمتها 318 مليون دولار.

وقامت سويسرا بتجميد 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وفق ما ذكرت “بلومبرج”.

وقالت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، إن السلطات السويسرية جمدت في عام 2023 مبلغًا إضافيًا قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وممتلكين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك. 

وفي المجمل، تم تجميد 17 عقارًا بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والأعمال الفنية والأثاث.

كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد تدخلها بأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي.

ويرفض ناشطون توجه بلادهم وجمعوا توقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا وتكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية والتي قد تشمل العقوبات.

وقالت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك، وهذا انخفاض عن عام 2022.

 

دفعة من الأموال الاصول الروسية

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