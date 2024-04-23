محمد بن راشد لسلطان عمان: أخوّتنا متجذرة واقتصاداتنا مترابطة ومستقبلنا واحد

التقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد اليوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أثناء زيارته الميمونة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال بن راشد بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ "علاقاتنا تاريخية أخوّتنا متجذرة اقتصاداتنا مترابطة ومستقبلنا واحد بإذن الله .

وختم " عمان عمق وسند للإمارات و الإمارات عمق وسند لعمان نسأل الله أن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين ويحفظ البلدين ويوفقنا جميعاً في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للجميع .

ووقعت سلطنةُ عُمان والإمارات على 3 اتفاقيات تتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية تتمثل الأولى في اتفاقية الشراكة بين المساهمين وتشمل كلًّا من ‎الاتحاد للقطارات و‎قطارات عُمان، و شركة ‎مبادلة إيذانًا بتنفيذ المشروع.

ووفق وسائل إعلام عمانية؛ فتتعلق الاتفاقية الثانية بترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة "مجموعة تروجان للإنشاءات" (انبي سي) و"جلفار للهندسة والمقاولات".

فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف بين شركتي "سيمنز" و"اتش إيه سي" لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.