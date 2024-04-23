ناقد رياضي: الأهلي تجاوز هزيمة الزمالك وأضاع الفوز أمام مازيمبي الكونغولي

قال عادل عطية، الناقد الرياضي، إن اللاعب أحمد زيزو من أفضل لاعبي مصر، معقبا: “الأهلي تجاوز هزيمة الزمالك وأضاع الفوز أمام مازيمبي الكونغولي”.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه يجب على الزمالك أن يركز بشكل كبير على المباريات القادمة وعدم تضييعه فرصا أكثر من ذلك، موضحا: “زيزو مهم جدا ويجب أن يكون موجودا”.

وتابع عطية: “هو ورقة رابحة للنادي وفى الفترة الأخيرة أصبحت له مكانة كبيرة لأن هناك مشكلة فى الزمالك الآن وهو أن هناك بعص اللاعبين غير مقيدين ومش موجودين فى أفريقيا".