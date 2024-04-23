أهلا بالفرسان.. أغنية جديدة بمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية| فيديو

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بعنوان "أهلاً بالفرسان"، إهداء لفرسان مصر بمناسبة البطولة العربية العسكرية للفروسية.

وتنطلق غداً، الأربعاء، النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.