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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، مع تراجع قوي للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جنى الأرباح، وانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكي يوم الجمعة المقبل، بجانب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، في الأول من مايو. 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 110 جنيهات خلال يومين، من بينها 35 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 26 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2301 دولار.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس، الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا.

في سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي ستوفر رؤى حاسمة حول أحدث اتجاهات معدل التضخم الأمريكي، وربما تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.

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