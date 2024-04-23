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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لمدة أسبوع.. خصومات متنوعة على إصدارات هيئة الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة، وذلك بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمدة أسبوع، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، الذي يحتفل به العالم سنويًا يوم 23 أبريل من كل عام.

كما تقدم الهيئة إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي تضم مئات الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

واتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز الهوية ودعم الإبداع والفكر، تؤكد الهيئة على أهمية ثقافة حق المؤلف، ودعم الجهود لتوسيع نطاق تأثير حماية الملكية الفكرية في العالم العربي، وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة الإصدارات لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة.

اليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف هُو اِحتِفال يقام كل عام في يوم 23 أبرِيل من كل عام، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، ويعتبر تاريخ اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخا رمزيا في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، إذ يرتبط اختيار يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ ثقافي وأدبي مهم، حيث يحتفل به لتكريم إرث الكُتّاب والمؤلفين العالميين البارزين في التاريخ الأدبي، بما في ذلك ولادة ووفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وقد قامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) بتحديد يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية.

 

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين السلاسل والمجموعات اليوم العالمي للكتاب الثقافة والفن للجميع

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