الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة.. والاحتلال يرد

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي تم العثور عليها مؤخرا في مستشفيات غزة.

بدوره، قال جيش الاحتلال إنه يرفض الاتهامات بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفيات غزة.

وزعم جيش الاحتلال أنه قام بفحص الجثث المدفونة في مستشفى ناصر في إطار البحث عن رهائن.

كانت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية قد انتشلت، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الاسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».