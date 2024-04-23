مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من التوصل إلى اتفاق مع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بيراميدز يتوصل لاتفاق مع محمود علاء لمدة 3 مواسم مقابل 45 مليون جنيه بداية من الموسم المقبل"

وينتهى عقد محمود علاء مع الزمالك نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى ناد دون الرجوع لناديه في الفترة الحالية،حيث تلقى اللاعب العديد من العروض من اندية الدوري المصري الإضافة إلى عرض خليجى لكن بيراميدز بات الأقرب لضمه في الصيف المقبل.