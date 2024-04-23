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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تكشف اخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء ، لمتابعة آخر تطورات العمل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور  الدكتور طارق توفيق نائب الوزير للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون السكان، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  إن الاجتماع تناول آخر المستجدات في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس القومي للسكان ، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، وكافة الجهات الشريكة،بالإضافة إلى إعداد تقييم بشكل دوري للوقوف على ما تم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.


وأضاف عبدالغفار،  أن الوزير وجه بتكثيف حملات التوعية ، متضمنة رسائل توعوية عن القضية السكانية، يشارك فيها كافة الجهات والهيئات والوزرات المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.


وأوضح عبد الغفار، أن الوزير وجه بضرورة عقد لجان تنسيقية متعددة المستويات على المستوى المحلي والمركزي تضم مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف والانشطة التنفيذية ، بما في ذلك الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز سيل التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية بالعمل السكانى بالمحافظات.


وأشار عبد الغفار، إلي تطبيق نظام الرقمنة  لبرنامج المنتفعات لتنظيم الأسرة بدخول 11 محافظة ضمن المنظومة، بالإضافة إلى تدريب أطقم التمريض علي عدة برامج مختلفة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية.


وأشار عبد الغفار، إلي  أن الاجتماع تناول  تكثيف أنشطة الرائدات الريفيات، والعمل علي توحيد الرسالة السكانية للمجتمع، وتفعيل دور الرائدات من خلال الخطة التنفيذية لاسترتيجية السكان والأهداف المحددة، لها والمتابعة المستمرة لخطة العمل على المستوى المحلي  والمركزي لضمان تنفيذها بشكل مستمر وفعال.

ونوه عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي تنظيم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

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