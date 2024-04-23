حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة في التوصل لوقف إطلاق النار

اتهم الجناح العسكري لحماس حكومة إسرائيل بالمماطلة في التوصل لصفقة للتبادل ومحاولة عرقلة جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار، وفقا لما أفادت بيه "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت حركة المقاومة الفلسطينية حماس المشاركين في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى أنها لن توافق على وسيط آخر غير قطر، بحسب ما نقلته قناة الميادين التابعة لحزب الله، نقلا عن مصدر فلسطيني رفيع.

وبحسب المصدر نفسه، طلبت الولايات المتحدة من تركيا المشاركة في جهود الوساطة، والضغط على حماس من أجل المرونة في مطالبها.

ورحبت حماس بالمشاركة التركية في المحادثات، لكنها أوضحت أنها لن تكون بديلا عن دور قطر فيها.

وأضاف المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة طلبتا من قطر الضغط على حماس للموافقة على الصفقة، بحسب تقارير عبرية نشرت اليوم الثلاثاء.