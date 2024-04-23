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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تكثف الاستعدادات للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام جامعة الإسكندرية بدورها المجتمعي تجاه ملف محو الأمية وتقديم كافة أشكال الدعم له، ودعا إلى التنسيق الكامل بين كليات القطاع التربوي، وأيضاً دعا إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بما يتوافق مع أحدث المستجدات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة.

كما ناقش المجلس أيضاً استعداد جامعة الإسكندرية لزيارة لجنة تقييم ملف الجامعة للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وقرر المجلس تشكيل فريق مختص من وكلاء الكليات ومساعديهم لاستقبال اللجنة وتسهيل أعمالها.

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أشار نائب رئيس الجامعة بأخر المستجدات في أعمال التطوير الشامل الذي يتم بالمنتدى البحري لأعضاء هيئة التدريس (فاروس) لاستقبال واستضافة الأعضاء به، بما يليق بمكانة جامعة الإسكندرية المرموقة.

استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة حول أهمية الانتهاء من كل التحديثات الخاصة بالملف البيئي لكليات ومعاهد الجامعة ورفعه إلكترونياً، مع التأكيد علي جاهزيته من كافة النواحي البيئية الداخلية والخارجية للجامعة والتي تدعم استراتيجيات الدولة وتحقق أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك تقنين أوضاع السلامة والصحة المهنية لمنشآت الجامعة المختلفة.

واستعرض المجلس عـدد من التقارير والأنشطة والمعارض والدورات التدريبية والندوات واللقاءات العلمية والزيارات الميدانية والمجتمعية وورش العمل بكليات ومعاهد الجامعة خلال شهري مارس وأبريل 2024 .

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