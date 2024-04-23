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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات يبحث مع وزيري الدفاع الأسترالي والداخلية الألباني التعاون المشترك

محمد بن زايد
محمد بن زايد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة ،الثلاثاء، ريتشارد مارليس نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا.

وبحث بن زايد ووزير الدفاع الأسترالي ــ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ـ مجالات التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

كما استقبل بن زايد، تاولانت بالا وزير الداخلية بجمهورية ألبانيا، الذي نقل إلى بن زايد تحيات إيدي راما رئيس الوزراء الألباني، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار، فيما حمله بن زايد أطيب تحياته إلى رئيس الوزراء الألباني وتمنياته لبلده والشعب الألباني الصديق مزيداً من النماء والتقدم.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات وتجاربها المتقدمة في هذا الشأن، وذلك في إطار اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين.

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