أشرف صبحي: محافظة شمال سيناء تتمتع بتراث عريق.. ونسعى لتطوير رياضة الهجن

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن محافظة شمال سيناء تتمتع بتراث عريق، حيث تعد رياضة الهجن رياضة مهمة؛ لذلك كان حريصًا على تطوير مهرجان الهجن الذي ينفذه الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع وزارة الرياضة.



جاء ذلك على هامش حضور الوزير ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ختام مهرجان الهجن، وذلك ضمن احتفالية المحافظة بالعيد القومي القومي والذي يوافق 25 أبريل من كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف الوزير أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيم أصيلة يتوارثها أبناء سيناء جيلًا بعد جيل، مؤكدًا اهتمام الدولة بدعم جميع الرياضات وتطويرها واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالا.



وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بتطوير مضامير سباقات الهجن في مختلف المحافظات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة سباقات على أعلى مستوى.



وتابع: "لقد اتخذت وزارة الرياضة العديد من مبادرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن؛ لدعم مربي الهجن، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، بالاضافة إلى إقامة بطولات وفعاليات رياضية للهجن على مستوى الجمهورية، وجذب المشاركة العربية والدولية".



وأردف "إن ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة بسباقات الهجن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح جهود وزارة الرياضة في دعم هذه الرياضة العريقة وأنا على ثقة بأن رياضة الهجن ستواصل ازدهارها وتطورها في السنوات القادمة، بفضل جهود أبناء سيناء المخلصين، ودعم الدولة المصرية".



وأكد أن محافظة شمال سيناء تُمثل نموذجًا فريدًا للصمود والبطولة، فقد واجه أهلها العديد من التحديات، إلا أنّهم لم يستسلموا، وظلّوا صامدين في وجه الظروف، مُتمسّكين بأرضهم ووطنهم، كما أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظة شمال سيناء.



من جانبه، قال محافظ شمال سيناء إن عودة إقامة مهرجان الهجن مرة أخرى بعد توقف لسنوات عديدة يؤكد مدى قوة وصلابة الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي؛ يشير إلى مدى التطور الذي شهدته المحافظة في الفترة الماضية وهو ما يقودنا ليومنا هذا الآن.



بدوره، أكد رئيس الاتحاد المصري للهجن عيد حمدان حسن أن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في رياضة الهجن ولاتزال تشهد انتشارا في ظل الدعم اللامحدود من وزير الشباب والرياضة، حيث عمل الوزير على إقامة العديد من المهرجانات بعدة أماكن مثل: شرم الشيخ ونويبع.



ولفت إلى أن وزير الرياضة عمل أيضًا على توفير الدعم والتنسيق مع البلدان العربية من أجل نشر رياضة الهجن في مصر وإيضاح مدى أهميتها سواء في المجال الرياضي والصحة العامة للأفراد أو المجال السياحي؛ وهو ما يسهم في تطور السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها.



كما شاهد وزير الشباب والرياضة والمحافظ عددًا من الفنون الشعبية السيناوية بالخيول والهجن الذي يعبر عن ثقافة المجتمع السيناوي.