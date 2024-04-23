نتنياهو يلتقي زعيم المعارضة لأول مرة منذ شهرين

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا، الأربعاء ، زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد.

ويأتي ذلك بعد شهرين لم يلتقيا خلالهما حيث أنه يجب على رئيس الوزراء عقد اجتماع تحديث مع زعيم المعارضة مرة واحدة في الشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الناطق السابق باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين، حاييم روبنشتاين، اليوم الثلاثاء، مقال رأي تحت عنوان "تضارب المصالح لدى نتنياهو يستمر في إبقاء الرهائن أسرى".

وأشار روبنشتاين إلى أن مقطع الفيديو الذي هاجم فيه بنيامين نتنياهو أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي الذين أجروا مقابلات مع أحد البرامج الإسرائيلية، وقال إن نتنياهو يعلم أن الادعاءات القاسية التي أطلقها فريق التفاوض كانت دقيقة، وأن الواجب الأساسي لفريق التفاوض هو قول الحقيقة للعائلات