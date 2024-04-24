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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي مثل الجاهزة بالظبط

صدى البلد

يُعتبر الشيبسي من أشهى الوجبات الخفيفة التي يفضلها الكثيرون، سواء كباراً أو صغاراً، إلا أن الشيبسي الجاهز قد يحتوي على مواد حافظة تشكل خطراً على الصحة، لحسن الحظ يُمكن للأمهات تحضير الشيبسي في المنزل بكل سهولة باستخدام مكونات طبيعية وصحية وبنفس طعم الشيبسي الجاهز.

لتحضير الشيبسي في المنزل، ستحتاجين إلى الآتي وفقا لموقع هيلثى..

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
ملعقة واحدة من ملح الطعام.
ملعقة واحدة من الثوم البودر.
ملعقة واحدة من البصل البودر.
ملعقة واحدة من البهارات.
ملعقة واحدة من نكهة الشيبسي حسب الرغبة.
طريقة تحضير الشيبسي فى المنزل
لتحضير الشيبسي ، اتبعي الخطوات التالية
قشري البطاطس واغسليها جيداً، ثم قطعيها إلى شرائح رقيقة.
ضعي الشرائح في قدر به ماء مغلي مع البهارات، واتركيها لتغلي لبضع دقائق.
انقلي الشرائح إلى ماء مثلج لمدة 5 دقائق، ثم جففيها بواسطة منشفة نظيفة.
سخني الزيت في مقلاة، ثم أضيفي الشرائح وقلّبيها حتى تصبح ذهبية اللون.
اخرجي الشيبسي على ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد، ورشيه بنكهة الشيبسي المفضلة لديك.
باتباع هذه الخطوات البسيطة، يُمكنكِ الاستمتاع بشيبسي صحي وشهي في منزلك بأقل تكلفة وبمكونات طبيعية، جرّبيها اليوم واستمتعي بطعم لا يُقاوم.

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طريقة تحضير البطاطس الشيبسي مثل الجاهزة بالظبط

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