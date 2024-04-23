مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة مازيمبي‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
أدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل الكونغو.
أدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
كانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.
وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.