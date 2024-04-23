الشرطة الأمريكية تعتقل 133 شخصا في احتجاجات دعم غزة بحرم جامعة نيويورك

اعتقلت الشرطة الأمريكية 133 شخصا خلال احتجاجات لدعم غزة في حرم جامعة نيويورك، وفقا لما أفادت بيه وسائل إعلام عالمية.

وفي وقت سابق من اليوم ، احتج عدد من طلاب ورواد جامعة كورنيل الأمريكية على اعتقال طلاب من اعتصام مساند لفلسطين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



واعتقلت السلطات الأمريكية 24 طالبا في احتجاج سابق داعم لفلسطين بحجة تجاوز المسموح به.

ويزعج دعم غزة في أمريكا جماعات مؤيدة لإسرائيل حيث تضغط جماعات مؤيدة لإسرائيل على الكونجرس الأمريكي للتحقيق في مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين، خرج فيها مئات الآلاف من الأشخاص للشوارع، احتجاجاً ضد الحرب على غزة، فيما لو كانت 'مدعومة من الخارج'، وفق ما نقلت شبكة NBC News الأمريكية.