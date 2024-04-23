ترامب عن المظاهرات ضد إسرائيل بالجامعات الأمريكية: تصرفات بايدن الخاطئة السبب

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على المظاهرات العاصفة ضد إسرائيل في الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل بدء جلسة الاستماع اليومية في قضيته بمحكمة مانهاتن: "إنه لأمر مؤسف، الأمر كله يتعلق ببايدن".

وبحسب ترامب، فإن بايدن "يبث رسالة خاطئة، ويتحدث بنبرة خاطئة، ويختار الكلمات الخاطئة، ولا يعرف من يدعم، والأمر في حالة من الفوضى. إنه ليس صديقا لإسرائيل".

واعتقلت الشرطة الأمريكية 133 شخصا خلال احتجاجات لدعم غزة في حرم جامعة نيويورك، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام عالمية.

وفي وقت سابق من اليوم ، احتج عدد من طلاب ورواد جامعة كورنيل الأمريكية على اعتقال طلاب من اعتصام مساند لفلسطين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واعتقلت السلطات الأمريكية 24 طالبا في احتجاج سابق داعم لفلسطين بحجة تجاوز المسموح به.

ويزعج دعم غزة في أمريكا جماعات مؤيدة لإسرائيل، حيث تضغط تلك الجماعات على الكونجرس الأمريكي للتحقيق في مظاهرات حاشدة داعمة لفلسطين، خرج فيها مئات الآلاف من الأشخاص للشوارع، احتجاجاً ضد الحرب على غزة، فيما لو كانت 'مدعومة من الخارج'، وفق ما نقلت شبكة NBC News الأمريكية.