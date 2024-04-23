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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» خامس الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

حققت محافظة كفر الشيخ إنجازًا مهمًا بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة" خلال شهر مارس 2024، وذلك بتقييم 83.6٪.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ القوافل الطبية بالمحافظة منذ تولي الدكتور محمد شقوير منصب وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

يأتي هذا النجاح نتيجة جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بقيادة الدكتور شقوير، الذي حرص على تكثيف تنظيم القوافل الطبية وتقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين في مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وتناولت القوافل مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والعظام، والنسائية، وتنظيم الأسنان.

قال الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل العلاجية بكفر الشيخ، إن القوافل الطبية في كفر الشيخ شهدت خلال شهر مارس، تقديم خدمات طبية لـ 7255 مواطنًا، منها إجراء 1479 تحليلًا طبيًا، إجراء 297 حالة أشعة، نشر الوعي الصحي من خلال 3346 ندوة تثقيفية وإرشادية.

 

وأضاف، ونجحت القوافل في فحص 492 مواطنًا ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لـ 49 مريضًا، وتحويل 54 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لفريق إشراف القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتور مجدي شنح، ولكافة أعضاء فريق القوافل على جهودهم المميزة في تحقيق هذا الإنجاز. كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التقدم في تقديم خدمات طبية مميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطور منظومة الصحة في مصر.

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