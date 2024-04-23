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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويرحب ببرشلونة

صدى البلد

يرغب برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعتقد سيلفا أن وقته قد انتهى مع مانشستر سيتي، ويضغط للرحيل إلى الليجا في الصيف المقبل.

وسبق أن ربطت الكثير من الأنباء سيلفا بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال الموسم الحالي.

ويرى سيلفا أنه حقق كل شيء مع السيتي، كما أن عائلته ترغب في العيش بمكان آخر وتفضل كثيرا الانتقال إلى إسبانيا.

وأشارت إلى أن سيلفا يفضل برشلونة على ريال مدريد، حيث يرى أه لا يوجد مكانا له في قائمة ريال مدريد.

كما أن اللاعب البرتغالي سبق أن تحدث مع تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، قبل العام وأبلغه بأنه يريد الانتقال إلى البارسا، عندما كان المدير الفني يستطلع رأيه بشأن الصفقة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد سليفا 58 مليون يورو، لكن السيتي قد يتفاوض بشأن هذا الرقم، إذا أبلغهم اللاعب بأنه يفضل الرحيل.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن سيلفا مستعد أيضا أن يضحي بجزء من راتبه، للمساعدة في الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

وذكرت أن سيلفا سأل زميله السابق إلكاي جوندوجان وكذلك مواطنيه جواو فيليكس وجواو كانسيلو عن اللعب والعيش في برشلونة، كما أنه زار المدينة الكتالونية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

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