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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصبحنا أمام أرقام حقيقية.. برلماني: الحكومة لأول مرة تتقدم بموازنتها العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لأول مرة تتقدم بموازنة الحكومة العامة، لتحقيق شمولية وحدة الموازنة، وذلك بعد تعديلات قانون المالية العامة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الهيئات الاقتصادية 59 هيئة وكان المقترح البدء بـ 40 هيئة، ويتم الدمج على مدار 5 سنوات، وأعقب ذلك مناقشات وتم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة.

وتابع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أنه بعد دمج الهيئات، أصبحنا أمام أرقام حقيقية، فالإيرادات في الموازنة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه والمصروفات 6.6 تريليون جنيه، والضرائب 2 تريليون جنيه، فكان وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة كانت تصبح 77%، ولكن وفقا لمفهوم الحكومة العامة تكون 38.2%.
 

الضرائب الهيئات الاقتصادية الموازنة بمجلس النواب المالية العامة قانون المالية العامة محمد مصطفى شردي مجلس النواب

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