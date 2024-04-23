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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق البرلمان تعلق على تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر: مضحك ومزدوج المعايير

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

 علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر، وما تضمنه هذا التقرير من أمور مخالفة للواقع .

وقال "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء  الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الازدواجية في المعايير، وهذا واضح من موقف الإدارة الأمريكية، مما يحدث في قطاع غزة، حيث تغض النظر عما يحدث من مجازر، ومقابر جماعية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان،  أن التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان في مصر كان مضحكًا، لأنه يسرد بعض التقارير عن بعض المصادر الغير موثوقة، ويغض النظر عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ما يحدث من إنجازات تخص حقوق الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال الرعاية الصحية، أو المبادرات التي مست الشارع المصري بشكل مباشر.

حقوق الإنسان البرلمان الخارجية الأمريكية الشعب الفلسطيني مصر

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