برلماني: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة ترجمة لأولويات العمل الوطني

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، يترجم أهداف وأولويات العمل الوطني في الصحة والتعليم والتأمين الصحي والبنية التحتية وزيادة الأجور والمعاشات، بتوجيهات السيسي وبعد بدء الولاية الجديدة للرئيس.

لفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، بحسب البيان المالي لوزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب، حيث تبلغ مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه، قائلا: الموازنة العامة الجديدة مبشرة وتراعي مختلف المطالب الشعبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى بلوغ مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، علاوة على مبادرة 100 مليون صحة ومخصصات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية وغيرها.

واختتم النائب احمد محسن، أن البيان المالي لوزير المالية وبتوجيهات القيادة السياسية، يؤكد ان الصحة والتعليم ومخصصاتهما أولوية أولى للوطن في هذه المرحلة ولخدمة ملايين المصريين.