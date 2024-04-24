الاتحاد المصري للفروسية يكشف تفاصيل البطولة العسكرية ومواصفات المرشح بالفوز

قال كريم حمدي رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للفروسية أن تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية على أعلى مستوى بشهادة جميع الدول المشاركة في البطولة.

وأضاف حمدي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن أراضي وميادين نادي الفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية عالمية وتنافس جميع الدول العالمية وأن فرص مصر للفوز بالبطولة كبيرة وقوية وأنه تم توفير الخيول للمشاركين في البطولة عن طريق فكرة الخيول المستعارة.

وعن مواصفات الفارس أوضح أن الاحتكاك الدولي والمواظبة على التمارين والمشاركة في المناسبات المستمرة تصقل خبرة الفارس وتزيد من إمكانياته.

وأضاف أن أقوى الفرق العالمية هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وأقوى الفرق العربية المشاركة في البطولة قطر والسعودية.



