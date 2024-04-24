نشرة الفن: صدي البلد يكرم رنا سماحة .. إعتذار أحمد عبد العزيز لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

احتفلت الفنانة رنا سماحة بنجاح الرباعيات الثلاثة التى قدمتها لمسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ في موقع “صدى البلد”

استقبل الفنان أحمد عبد العزيز الشاب “حسن” صاحب واقعة عزاء الفنانة شيربن سيف النصر في منزله للاعتذار له بسبب انفعاله عليه أثناء تأديته واجب العزاء.

رزق الفنان محمد عادل إمام بمولود جديد أسماه عمرو محمد إمام، ليكون الابن الثالث له بعد أن رزقه الله بطفلتين هما خديجة وقسمت.

كشف النجم دياب، عن صورة البوستر الرسمي لمشاركته في فيلم السرب، المقرر طرحه 1 مايو المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك