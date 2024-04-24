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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: صدي البلد يكرم رنا سماحة .. إعتذار أحمد عبد العزيز لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

صدى البلد

"صدى البلد" يكرم رنا سماحة بعد نجاحها في رباعيات مسلسل رحيل

احتفلت الفنانة رنا سماحة بنجاح الرباعيات الثلاثة التى قدمتها لمسلسل “رحيل” الذى شارك فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ في موقع “صدى البلد”

 

استقبله في منزله.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|صور

استقبل الفنان أحمد عبد العزيز الشاب “حسن” صاحب واقعة عزاء الفنانة شيربن سيف النصر في منزله للاعتذار له بسبب انفعاله عليه أثناء تأديته واجب العزاء.

"الزعيم الصغنن".. محمد عادل إمام يرزق بمولود جديد

رزق الفنان محمد عادل إمام بمولود جديد أسماه عمرو محمد إمام،  ليكون الابن الثالث له بعد أن رزقه الله بطفلتين هما خديجة وقسمت.

العقرب.. دياب يكشف عن مشاركته في السرب

كشف النجم دياب، عن صورة البوستر الرسمي لمشاركته في فيلم السرب، المقرر طرحه 1 مايو المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك

 

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