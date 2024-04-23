العقرب.. دياب يكشف عن مشاركته في السرب

كشف النجم دياب، عن صورة البوستر الرسمي لمشاركته في فيلم السرب، المقرر طرحه 1 مايو المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

كتب دياب على البوستر قائلاً "العقرب، انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط احمر".

كشفت النجمة نيللى كريم عن مشاركتها في الفيلم المنتظر "السرب" المقرر عرضه في السينمات 1 مايو المقبل.



كتبت نيللى كريم عبر صفحتها الشخصية "انتظروا هند زوجة الأمير " بفيلم السرب" وعرضه 1 مايو في السينمات .

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.



ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.