عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العقرب.. دياب يكشف عن مشاركته في السرب

دياب
دياب

كشف النجم دياب، عن صورة البوستر الرسمي لمشاركته في فيلم السرب، المقرر طرحه 1 مايو المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

كتب دياب على البوستر قائلاً "العقرب،  انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط احمر".

كشفت النجمة نيللى كريم عن مشاركتها في الفيلم المنتظر "السرب" المقرر عرضه في السينمات 1 مايو المقبل.


كتبت نيللى كريم عبر صفحتها الشخصية "انتظروا هند زوجة الأمير " بفيلم السرب" وعرضه 1 مايو في السينمات .

وائل الفشنى يكشف سبب عدم تلحينه تتر مسلسل بيت الرفاعي

وائل الفشني يكشف كواليس اختياره لغناء تتر مسلسل "الحشاشين"

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.
 

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

محمود عبد المغني مسلسل الحشاشين مسلسل بيت الرفاعي نيللي كريم وكريم فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

هند زوجة الأمير.. نيللي كريم تعلن مشاركتها في فيلم السرب

أخبار الفن.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول.. و بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها

في ذكرى رحيل رياض القصبجي.. شكل ثنائية مع إسماعيل يس واشتهر بالشاويش عطية

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

ذكرى وفاة زين العشماوي.. تزوج مطربة شهيرة وبرع في أدوار الشر

في ذكرى ميلاد أشرف مصيلحي.. تزوج مخرجة شهيرة وهذه أهم أعماله

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رباعي الفريق

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة مازيمبي‏

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

مانشستر سيتي ويونايتد| موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اللهم إن كنت محسودة على جمال اصرفه عني.. ماذا حدث لـ عبير صبري؟

صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

بفستان لافت.. نهى عابدين تثير الجدل بقوام ممشوق

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ