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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك

صدى البلد

فجر الإعلامي  أمير هشام مفاجأة نارية بشأن  رحيل نجم الزمالك محمد صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال  أمير هشام عبر بلس 90: محمد صبحي يقترب من بيراميدز ولكنه لم يوقع أي عقود.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.
وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أمير هشام محمد صبحي بيراميدز رحيل محمد صبحي

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