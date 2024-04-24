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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة فضالي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

صدى البلد

نشرت منة فضالي مجموعة صور  على حسابها في إنستجرام و صور جميلة بالازرق وسط الطبيعية معتمدة علب ميك اب خفيف و تاركة شعرها مستدلا على كتفها و علقت  علي الصور “صباح الخير”,

وكانت قد تألقت الفنانة مني فضالي في رمضان مسلسل محارب و مسلسل كوبرا

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وشاركه نخبة من نجوم الفن منهم منة فضالي، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، أحمد عنان، ماجد المصري، ملك زاهر، سلوى عثمان، سما إبراهيم، عفاف شعيب وغيرهم، ومن إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.

وشارك في بطولة مسلسل كوبرا عدد من كبار نجوم الفن إلى جانب النجم محمد إمام منهم منة فضالي، محمد ثروت، مجدي كامل، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمود عبد المغني، كزبرة، أحمد عبد الحميد، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد أبو زيد.


 

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