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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

لليوم الرابع على التوالي، تستمر حملة مقاطعة السمك في محافظة بورسعيد والعديد من المحافظات الأخرى التي انضمت لها تحت شعار "خليه يعفن"، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على أسعار السمك اليوم.

المقاطعة تؤتي ثمارها

امتدت حملة المقاطعة القوية التي نسق لها وسام الصفطي في بورسعيد بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار السمك إلى العديد من المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية والسويس والغربية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف، وأكد منسق الحملة أنه عمل على هذه المبادرة قبل رمضان إلا أن الأهالي استجابوا له في الوقت الحالي.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن الأهالي في المدن الساحلية يعتمدون بشكل كبير على الأسماك في وجباتهم حيث يتناولون أنواعًا مختلفة منه مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا وهو ما يعني أنه وجبة الفقير ومحدود ومتوسط الدخل وعندما يتخطى كيلو السمك حاجز الـ200 جنيه فهذا يعني أن هناك خطأ ما.

وأكد وسام الصفطي، مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، أنه تحدث مع بائع السمك حول سبب ارتفاع الأسعار لمخاطبته بضرورة خفضها إلا أنه أخبره أن هذا الأمر يرجع للتاجر فهو يشتري السمك بسعر غالي وبالتالي يبيعه هكذا، وهو ما دفع منسق الحملة للذهاب للتجار والتحدث إليهم إلا أنهم أخبروه أن "هذه هي الأسعار" وهذا يعني أن هناك شيئًا من لوي الذراع الواضح والصريح.

وأشار (الصفطي) أن القائمين على حملة المقاطعة كانوا ينوون استمرارها لمدة أسبوعًا فقط يبدأ من الأحد الماضي للأحد القادم، إلا أنهم قرروا استمرار الحملة لما بعد أعياد الربيع وشم النسيم حيث وصل سعر الفسيخ اليوم إلى 350 جنيهًا رغم أن السعر العادل له لا يتعدى 180 جنيهًا.

وبينما أوضح (الصفطي) أن أسعار السمك بعد مبادرة المقاطعة "خليه يعفن" انخفضت بالفعل إلى 50% من سعرها الأصلي، فأكد أحمد أشرف، المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، أن أسعار السمك في بورسعيد انخفضت بالفعل إلى 60% و 70% بعد حملات المقاطعة.

أسعار السمك اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024

جاءت أسعار السمك اليوم في سوق العبور على النحو التالي:

  • سعر كيلو السمك البلطي الكبير 63 إلى 67 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك البلطي الوسط 58 إلى 62 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو فيليه البلطي 160 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك البوري 1 من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك البوري 2 من 85 إلى 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو السمك القاروص 90 إلى 170 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك قشر البياض 115 إلى 165 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك قشر البياض أملس 1 بلدي 90 إلى 130 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك قشر البياض أملس 2 بلدي 40 إلى 80 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 85 إلى 145 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي 75 إلى 125 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة 30 إلى 50 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك البربون 1 من 90 إلى 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو سمك البربون 2 من 70 إلى 90 جنيهًا.
  • سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 250 جنيهًا.
  • سعر كيلو السردين 60 إلى 90 جنيهًا.
  • سعر كيلو السردين المجمد 50 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024

  • الجمبري صغير الحجم بسعر 100 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
  • الجمبري متوسط الحجم بسعر 320 إلى 420 جنيهًا للكيلو.
  • الجمبري كبير الحجم بسعر 440 إلى 500 جنيهًا للكيلو.
  • الجمبري الجامبو بسعر 510 إلى 650 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر السبيط – الكليماري – السوبيا 190 إلى 410 جنيهًا.

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